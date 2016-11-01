Китай продемонстрировал истребитель пятого поколения

Китай представил на авиасалоне Airshow China-2016 в Чжухае истребитель пятого поколения собственной разработки J-20, передает агентство China News Service. Самолет, пробный полет которого состоялся в 2011 г., показали публике впервые. Запуск в эксплуатацию ожидается в 2018 г. Истребитель был разработан корпорацией Chengdu Aircraft Industry Corporation.

По данным BBC, самолет оснащен противокорабельными ракетами и предназначен для атак на корабли в Тихом океане. Ранее блогеры и аналитики сравнивали новый самолет с многоцелевым американским истребителем F-22 Raptor.

Кроме J-20 Китай работает еще над одним истребителем пятого поколения – J-31. Начальник департамента ВВС России Сергей Корнев рассказывал «РИА Новости», что J-31 будет летать на российском авиадвигателе РД-93. Этот самолет впервые поднялся в воздух 31 октября 2012 г.