Патриарх Кирилл: секуляризм Запада помогает террористам соблазнять мусульман

«Радикальный секуляризм» Запада облегчает пособникам террористов вербовку правоверных мусульман, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на открывшемся сегодня в храме Христа Спасителя XX Всемирном русском народном соборе. В этом году тема собора – «Россия и Запад: диалог народов в поисках ответов на цивилизационные вызовы».

«Как спусковой крючок, как аргумент вербовки честных людей в ряды террористов, несомненно, присутствует эта ссылка на обезбоженную и дегуманизированную цивилизацию Запада, потому что ничем другим честного мусульманина вы не соблазните. Но если вы говорите, что, встав в ряды защитников ислама, вы боретесь с дьявольской цивилизацией, люди могут пойти по пути этого искушения», – заявил патриарх.

По его словам, терроризм провоцирует «радикальный секуляризм, который исключает иное мнение, иную точку зрения и предполагает, что весь мир должен выстраиваться по той модели, которую определяют элиты некоторых стран».

«Массированное информационное вторжение во многом подогревает и провоцирует рост исламского радикализма, который оправдывает свои действия агрессивной секулярной политикой и духовной беспринципностью враждебного в их представлении западного общества», – заявил предстоятель.

По мнению патриарха РПЦ, дехристианизация Европы и Америки приводит к «тотальному непониманию, когда при обсуждении острейших вопросов возникает взаимная глухота, когда одна сторона возмущенно спрашивает: как можно публично оскорблять религиозные чувства миллионов людей, а другая сторона с не меньшим возмущением задает встречный вопрос: как можно посягать на чье-то право свободного самовыражения?» Предстоятель заявил, что вызов международного терроризма, в отношении которого позиции России, США и Европы достаточно близки, должен рассматриваться в связи с проблемой разрушения традиционных нравственных норм, «это взаимосвязанные вызовы, угрожающие человечеству».