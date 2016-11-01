ФСИН подтвердила применение силы к Ильдару Дадину в колонии

К гражданскому активисту Ильдару Дадину в сегежской колонии ИК-7 применялась физическая сила, заявили «Новой газете» во ФСИН. По данным ФСИН, физическая сила и спецсредства были применены к Дадину после того, как он «в грубой форме отказался выходить из камеры» и «стал хватать руками сотрудников [ФСИН] за форменную одежду».

Ранее во вторник жена Дадина Анастасия Зотова со ссылкой на адвоката Алексея Липцера в Facebook написала, что ее мужа в колонии избивают и подвергают пыткам, а также угрожают убить. Она уточнила, что Дадин, осужденный за неоднократное участие в несанкционированных пикетах, находится в шизо карельской колонии № 7 в Сегеже.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 г. признал Дадина виновным в неоднократном нарушении правил организации и проведения митингов и назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима, несмотря на то что гособвинение просило на год меньше. Позже Мосгорсуд уменьшил срок наказания на полгода. Дадин стал первым в России осужденным по новой статье 212.1 Уголовного кодекса (УК), вступившей в силу летом 2014 г.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова взяла на личный контроль ситуацию Дадина. «Я направила запрос и переговорила лично по телефону с руководством ФСИН, держу ситуацию на личном контроле», – сказала Москалькова «Интерфаксу», добавив, что также она направила запрос прокурору Республики Карелии. Кроме того, Москалькова обратилась к карельскому уполномоченному, который в ближайшее время намерен направить в колонию сотрудника своего аппарата, а также связывается с Общественной наблюдательной комиссией (ОНК) республики.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что Владимиру Путину доложат о письме Дадина, в котором он пожаловался на пытки и избиение. Песков отметил, что пока не имел возможности ознакомиться с письмом.

«Безусловно, это случай, который заслуживает самого пристального внимания, но в первую очередь, конечно, профильных ведомств. То есть в данном случае - ФСИН. Хотя, безусловно, президенту об этом будет доложено», - сказал Песков.