Кремль прокомментировал статью The Times о планах Путина нанести удар по Алеппо

Кремль усомнился в достоверности источников в заметке британской The Times о том, что президент России Владимир Путин планирует решительный удар по Алеппо, воспользовавшись тем, что внимание всего мира приковано к президентским выборам в США.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что Россия неоднократно озвучивала условия, при которых гуманитарная пауза в Алеппо может быть прервана: это начало наступления боевиков.

«Если газета Times обладает какой-то информацией о том, что боевики собираются приступить к широкомасштабным наступательным действиям, то так бы и написали», - сказал Песков.

Он напомнил о решении Путина продлить гуманитарную паузу: «Тогда мы сказали, что в любом случае все будет зависеть от того, какую позицию займут террористы». Продолжение гуманитарной паузы в случае начала наступления боевиков невозможно, добавил он.

«А все остальные сообщения о каких-то разведданных и так далее... Вряд ли газета The Times обладает информацией о планах президента России», - подчеркнул Песков.

Накануне The Times со ссылкой на неназванные источники в британской разведке писала: «Удары, которые могут начаться на этой неделе, увенчают недели наращивания российской военной мощи, одобренного президентом Путиным, с участием боевых кораблей, подлодок и ракетных систем, способных нести ядерное оружие».