Председатель Конституционного суда увидел опасность в попытках уравнять права мужчин и женщин

В наши дни правовая система, ранее утвердившаяся в гуманистическом обществе, терпит крах и нарастает опасность беззакония, которое предсказывал еще святой апостол Павел. Это заявил председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин на открытии ХХ Всемирного русского народного собора в Москве. В наибольшей мере опасность беззакония проявляется в сфере международных правовых отношений, считает он. Как передает «Интерфакс», он также отметил, что стали нарушаться ялтинские договоренности 1945 года, которых до сих пор придерживались во всем мире.

Он считает, что России вместе с Европой нужно устанавливать общественные стандарты, что позволит преодолеть растущую между нами пропасть.

Председатель КС считает необходимым формирование постсекулярного мира, в котором был бы возможен диалог между верующими и атеистами. Его беспокоят тенденции западноевропейского правового развития, которые расходятся с нравственными нормами, берущими корни из христианской традиции. «Я имею в виду такие законодательные новеллы, которые объявляют правовой нормой нетрадиционные модели поведения сексуальных и гендерных меньшинств, пытаются уравнивать мужчин и женщин, не принимая во внимание их естественные биологические различия, санкционируют вторжение государственных органов и правительственных организаций во вполне благополучные семьи», - сказал Зорькин. Такие противоречия закона традиционным семейным устоям ставят под вопрос выживание человеческого рода, считает он.

Всемирный русский народный собор - международная общественная организация, которая была создана в 1993 г. Главой Собора является патриарх Московский и всея Руси. В 2005 г. Собор получил специальный консультативный статус при ООН.