Один человек погиб в результате падения частного вертолета на домовладение в Сочи

Небольшой частный вертолет упал на домовладение в пригороде Сочи. Об этом рассказали во вторник, 1 ноября, «Интерфаксу» в экстренных службах региона.

Инцидент произошел в 14:15 мск. По информации источника «РИА Новости» в экстренных службах региона, вертолет АС-50 рухнул на крышу дома 37 на улице Цимлянская Адлерского района города, уточнил собеседник агентства.

Очевидец происшествия указал в комментарии агентству, что упал, вероятнее всего, прогулочный вертолет. На нем совершают экскурсионные облеты окрестностей Сочи.

По предварительным данным, один человек погиб, шестеро пострадали.