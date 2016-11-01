Шувалов утвердил новую дорожную разметку на перекрестках

Первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов дал поручение внести в правительство проекты нормативных актов об использовании новой дорожной разметки в виде диагональной сетки - «вафельницы», обозначающей перекрестки автомобильных дорог России. Об этом сообщили ТАСС в секретариате Шувалова, который, в том числе, курирует в правительстве безопасность дорожного движения.

Данное поручение было дано первым вице-премьером после того, как в течение последних двух лет Министерство внутренних дел России совместно с правительством Москвы проводило эксперимент по использованию новой разметки на некоторых перекрестках дорог столицы.

Данная разметка, по словам представителя секретариата первого вице-премьера, нанесенная на перекрестках, призвана устранить нарушения правил дорожного движения, в частности выезд на перекрестки и их пересечение при образовании заторов на дорогах.