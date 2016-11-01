Мосгордума поддержала запрет курения вейпов в общественных местах

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников считает, что запрет на курение вейпов в общественных местах и на их продажу несовершеннолетним необходимо ввести в Москве. Об этом он заявил в ходе круглого стола, посвященного проблеме так называемого парокурения, передает ТАСС.

Он напомнил, что вейпинг пока не попадает под действие антитабачных законов, действующих в России, поскольку тут не происходит вдыхания дыма от горения табака.

Выступавшие на круглом столе врачи и эксперты отметили, что используемые в вейпах растворы не изучены до конца, а существующие исследования подтверждают, что при нагревании эти жидкости могут становиться токсичными и вызывать онкологические заболевания. Кроме того, мнение о том, что вейпы помогают курильщикам отказаться от обычных сигарет, было признано несостоятельным.

После обсуждения Мосгордума приняла резолюцию по регулированию продажи и потребления устройств, имитирующих курение. «Я предлагаю эту резолюцию принять. Мы обратимся в правительство Российской Федерации, разошлём всем и будем надеяться, что вопрос будет рассмотрен на федеральном уровне», - сказала председатель Московской городской комиссии по здравоохранению Людмила Стебенкова (цитата по «РИА Новости»).