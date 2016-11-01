Следственный комитет назвал возможные причины крушения вертолета в Сочи

Следственный комитет России рассматривает две возможные версии падения вертолета в Сочи, передает ТАСС.

«Ошибка пилота или техническая неисправность воздушного судна», - заявили в ведомстве.

Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту падения воздушного судна. «Производится осмотр места происшествия. Правоохранительные органы собираются изъять образцы топлива и масла для дальнейшего проведения физико-химического исследования. Также опрашиваются очевидцы, уточняются обстоятельства вылета, проверяется техническая документация на вертолет, добавили в прокуратуре.

Вертолет Eurocopter AS350 потерпел крушение на территории частного дома №39 по улице Цимлянской в Адлере. В результате инцидента ранения получили шесть человек, один из них скончался.