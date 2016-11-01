США разрешили Турции купить еще 24 истребителя F-35

Турецкое руководство дало «зеленый свет» на покупку второй партии американских истребителей F-35, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на министра обороны Фикри Ышыка.

Министр сообщил о том, что разрешение на покупку истребителей получено, в эфире одного из местных телеканалов. Как отмечают западные СМИ, речь идет о приобретении 24 истребителей пятого поколения. Поскольку США прекратили производство истребителя пятого поколения F-22, речь идет о самолетах F-35.

В 2014 г. Турция уже заказала у Lockheed Martin 10 истребителей F-35A, начало их поставок намечено на 2018 г.