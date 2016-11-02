МИД прокомментировал заявление шефа MI-5 об угрозе российской агрессии

Представитель российского МИД Мария Захарова по просьбе The Guardian прокомментировала слова Директора британской MI-5 Эндрю Паркера, увидевшего в России угрозу стабильности Великобритании. Накануне он дал изданию первое интервью за все 107 лет существования службы британской контрразведки. Паркер, в частности, обвинил Россию в использовании «пропаганды, шпионажа, диверсий и кибератак», а также подчеркнул, что свою задачу в качестве шефа MI-5 он видит в противодействии этой деятельности.

«Я ответила The Guardian, что к главе МI-5, заявившему об «использовании Москвой всего модельного ряда для продвижения своей внешней политики, угрожающей стабильности его страны» у меня есть уточняющийся вопрос: «Считает ли он назначение Бориса Джонсона на пост главы внешнеполитического ведомства Великобритании делом рук Кремля?» - написала Захарова в своем Facebook.