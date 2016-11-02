Алма-атинский стрелок приговорен к смертной казни за убийство десяти человек

В Алма-Ате к смертной казни приговорен Руслан Кулекбаев, который признан виновным в убийстве 10 человек 18 июля 2016 г. Как сообщает Tengrinews.kz, судья Ерлан Болат также вынес решение о конфискации имущества осужденного. Другие фигуранты дела приговорены к длительным срокам заключения. Также суд вынес частное постановление в адрес МВД о присуждении государственной награды Аяну Галиеву за героизм и взыскал с подсудимых компенсации в пользу родственников убитых.

Дело алма-атинского стрелка рассматривал специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты, напоминает «Интерфакс». Суд удовлетворил требования прокурора Жаркынбека Бакашбаева, который просил для главного фигуранта дела высшую меру наказания. Tengrinews напоминает, что в Казахстане действует мораторий на исполнение смертной казни, однако назначать такой приговор суды имеют право.

По оценке следствия, Кулекбаев и его сообщники действовали ради запугивания населения и из желания отомстить силовикам. Бакашбаев также говорил, что фигуранты дела обменивались оружием и жили на одной съемной квартире, поэтому аргумент якобы об их непричастности не имеет оснований. Также следствие считает, что Кулекбаев руководствовался религиозными убеждениями.

18 июля в Алма-Ате после перестрелок в городе была объявлена антитеррористическая операция. Антитеррористический центр Казахстана уведомил о введении критического («красного») уровня террористической опасности на территории города после нападения неизвестных на здания Алмалинского районного отдела полиции и департамента комитета национальной безопасности. В этот день Кулекбаев убил девять сотрудников правоохранительных органов, а днем ранее он смертельно ранил проститутку возле гостиницы «Аят». Кулекбаев был задержан, а его действия были признаны терактом. Позже подсудимый пояснил, что ни о чем не жалеет и готов принять любое наказание, напоминает Tengrinews. Процесс над ним проводился в сизо из-за его агрессивного поведения и с учетом его жалоб на плохое самочувствие после перенесенных операций.

На заседании Общественного совета Алма-Аты силовиков спросили, почему ранее судимый житель Кызылординской области оказался в Алма-Ате без присмотра. Как передает Tengrinews.kz, представитель МВД сказал, что на этот счет сейчас идет прокурорская проверка, в поле зрения полиции Кулекбаев не попадал, в Алма-Ату он прибыл на заработки, вел себя незаметно, а отследить всех таких мигрантов невозможно. Начальник управления по борьбе с экстремизмом городского департамента внутренних дел Канат Сарымсаков сказал, что полиция начала вести учет съемных квартир в Алма-Ате, этим занимаются участковые, также регулярно проверяются оружейные магазины.