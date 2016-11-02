Кириенко обсудил с экспертами политическую устойчивость перед президентскими выборами – РБК

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко в рамках встреч с экспертами пообщался с политтехнологами, пишет РБК со ссылкой на три близких к Кремлю источника. На закрытую встречу 1 ноября пришли глава Политической экспертной группы Константин Калачев, политтехнологи Андрей Колядин и Олег Матвейчев, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, гендиректор PR-агентства «ИМА-консалтинг» Вартан Саркисов, а также директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Со стороны Кремля в диалоге принимали участие сам Кириенко, начальник управления внутренней политики Андрей Ярин, а также его заместители: Тимур Прокопенко, курирующий партии и молодежную политику, и Сергей Новиков, отвечающий за прессу.

Главной темой беседы были предстоящие президентские выборы. «Встреча носила неформальный характер, разговаривали за чаем. Обсуждалась повестка предстоящей президентской кампании, технологии, которые могли бы использоваться, а также более широкая тема — политическое будущее системы», — приводит РБК слова одного из своих собеседников. Другой отметил, что удалось обсудить и возможный рисунок кампании, и определяющие ее тенденции, и потенциальные группы поддержки.

Власть интересовалась сценариями эффективной победы на выборах и сохранения устойчивости политической системы. Запрос Кремля – высокий результат кандидата (вероятно, снова Владимира Путина) при высокой явке на выборах, но без фанатизма.

Кто будет конкурировать с кандидатом власти, Кремль пока также не решил. «Неясно, кого еще выводить на эти выборы, и выводить ли», - говорит собеседник. Лидеры КПРФ и ЛДПР, хотя и имеют значимую популярность, но им за 70, а от политиков вроде Сергея Миронова и Григория Явлинского не ждут даже признаков конкуренции – «это результат в 2%».

Кириенко планирует продолжать встречи с экспертами. 28 октября он пообщался с социологами и политологами, писал «Коммерсантъ». Сегодня, по данным РБК, запланирована еще одна встреча с социологами.