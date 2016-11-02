Правительство выделило 2,28 млрд рублей для борьбы с ВИЧ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о направлении 2,28 млрд руб. регионам на закупки препаратов по профилактике и лечению инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитами В и С. Об этом сообщается на сайт правительства.

Первый заместитель начальника управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяна Савинова сообщила 1 ноября, что Свердловская область находится на первом месте в России по уровню распространенности ВИЧ-инфекции. «Распространенность ВИЧ-инфекции - это относительный показатель заболевших людей на 100 000 населения, в нашей области за 9 месяцев 2016 г. он составляет 118,2 на 100 000 населения, в прошлом году этот показатель был выше - 170,1 на 100 000 населения», - сказала Савинова.

Она также добавила, что в Екатеринбурге ВИЧ-инфекция уже давно достигла стадии эпидемии. Савинова уточнила, что почти каждый 50-й житель Екатеринбурга ВИЧ-инфицирован, напомнив, что в стадию эпидемии заболевание переходит, когда поражены свыше 1% населения.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что с весны 2016 г. регионы узнали о сокращении финансирования из федерального бюджета закупок препаратов для ВИЧ-инфицированных. Ранее запланированного объема средств они не получат, сообщила газета. Минздрав уведомил регионы о частичном «замораживании» трансфертов, при этом деньги поступают несвоевременно, говорят источники газеты в регионах.