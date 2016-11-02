В перечень врагов свободы слова «Репортеры без границ» включили двух россиян

В обновленный список врагов свободы слова и печати «Репортеры без границ» включили 35 руководителей государств и организаций. В перечень вошли двое россиян - президент страны Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Страны СНГ в перечне представили президенты Азербайджана - Ильхам Алиев, Белоруссии - Александр Лукашенко, Казахстана - Нурсултан Назарбаев и Туркмении - Гурбангулы Бердымухамедов. Также в списке кубинский лидер Рауль Кастро, лидер КНДР Ким Чен Ын и лидер КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Из организаций в список попали «Исламское государство» (запрещено в России), «Талибан» (запрещен в России), йеменские повстанцы-хуситы, Аль-Шабаб, пакистанская разведслужба ISI.

Путина «Репортеры без границ» характеризуют как авторитарного националистического лидера, Кадырова - как жесткого автократа. По данным организации, сейчас в России уровень свободы слова ниже, чем когда-либо с момента развала СССР. В отчете указано, что за решеткой находятся четыре журналиста, в том числе сотрудник РБК Александр Соколов, дело которого Тверской суд Москвы начнет рассматривать 9 ноября. «Репортеры без границ» возлагают на российского президента ответственность за давление на телеканал «Дождь» и за смену руководства «Ленты.ру» и РБК.

Чеченский лидер, по оценке организации, занимается искоренением независимой журналистики. В регионе в тюрьме находится сотрудник «Кавказского узла» Жалауди Гериев. Про Кадырова в отчете говорится, что он любит называть себя «пехотинцем Путина», а тех, кто критикует власть, - предателям и врагами народа. Убийцы журналистки и правозащитницы Натальи Эстемировой остаются безнаказанными, репрессиям подвергаются даже семьи тех, кто не разделяет обязательный энтузиазм, а в СМИ публикуются похвалы Кадырову и его отцу.

«Рамзан Кадыров оказался в списке злейших врагов свободы печати по заслугам, - заявил Deutsche Welle сотрудник "Репортеров без границ" Кристиан Мир. - В Чечне так жестоко обращаются с находящимися в оппозиции к его клану журналистами, как ни в одном другом регионе России».