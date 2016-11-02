Поездка в метро Петербурга подорожает на 10 рублей

Стоимость разовой поездки в петербургском метрополитене с 2017 г. увеличится на 10 руб., до 45 руб., в наземном транспорте - до 40 руб., сообщил губернатор Георгий Полтавченко.

«Принято решение, от которого в прошлом году отказались, о переходе на экономически обоснованный тариф оплаты проезда», - объяснил Полтавченко, добавив, что увеличение стоимости на 10 руб. касается только разового тарифа.

«Стоимость проездных билетов длительного пользования вырастет максимально на 7,7%. Мы рассчитываем таким образом стимулировать переход пассажиров к многоразовым билетам на электронных носителях, снизить потери от неоплаченного проезда и в большей степени задействовать автоматизированные методы учета пассажиропотока», - сказал губернатор.

В настоящее время стоимость проезда в метро в Петербурге составляет 35 руб., на наземном транспорте - 30 руб. По словам губернатора, повышение тарифов связано с невозможностью увеличивать субсидии для перевозчиков.