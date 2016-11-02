Ирада Зейналова перейдет на НТВ

Телекомпания НТВ подтверждает переход на телеканал бывшей ведущей программы «Время» Первого канала Ирады Зейналовой. Это ТАСС сообщили в пресс-службе НТВ. Чем займется Зейналова на новом месте работы, собеседник агентства обещал сообщить позднее.

Зейналова вела итоговую воскресную программу «Время» на Первом канале с 2012 г. и до середины 2016 г.

Ранее о переходе Зейналовой на НТВ сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По его сведениям, она скоро должна появиться в эфире. Первым об этом сообщил RNS. Источник новостной службы сказал, что Зейналова будет вести «итоговую программу».