Директора Библиотеки украинской литературы обвиняют в растрате 3,5 млн рублей

Директор Библиотеки украинской литературы Наталья Шарина, обвиняемая в экстремизме и растрате, нанесла ущерб государству на общую сумму 3,5 млн руб., передает «Интерфакс».

«Шарина... организовала получение платёжных поручений с расчетного счета департамента финансов города Москвы на расчетный счёт московской коллегии адвокатов общей суммой 297 000 руб. Таким образом, был осуществлен ущерб на вышеуказанную сумму», - заявила представитель прокуратуры в Мещанском суде Москвы.

По материалам дела, Шарина также совершила растрату на сумму 3,2 млн руб. Она приняла на работу знакомых ее юриста, оформив им зарплату и оплачивая медицинскую страховку.