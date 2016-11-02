Олланд установил рекорд непопулярности в истории президентов Франции

Работу на посту президента Франции Франсуа Олланда в октябре положительно оценивают только 11% его сограждан, свидетельствуют опубликованные во вторник данные опроса, проведенного по заказу издания Figaro Magazine.

87% респондентов заявили, что недовольны главой государства, а остальные затруднились ответить. Французские СМИ отмечают, что это самый низкий показатель для президента страны за всю историю проведения опросов Figaro Magazine.

Премьера Франции Манюэля Вальса поддерживают 25%, что на 3% больше, чем в сентябре. Наблюдатели полагают, что глава правительства вернул доверие части избирателей благодаря тому, что в последнее время дистанцируется от президента.

Между тем, это далеко не самый пессимистичный результат опросов для Олланда. Так, 25 октября проведенный компанией Ipsos опрос показал, что президента поддерживают только 4% опрошенных.