Путин поручил разобраться с финансированием фонда, связанного с Ролдугиным

Президент России Владимир Путин поручил правительству обратить внимание на деятельность фонда «Талант и успех», в частности на финансирование его деятельности, передает ТАСС.

На совещании президента с членами правительства председатель Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что в текущем году фонду из бюджета было выделено 384 млн руб. Организация должна была выявлять и в дальнейшем сопровождать одаренных детей. «По состоянию на 1 октября кассовое исполнение составило всего 15,5%», - отметила Голикова.

По ее словам, несмотря на «значительные ресурсы», судьба талантливых детей после окончания ими учебных заведений никоим образом не отслеживается.

Президент попросил внимательнее отнестись к ситуации. «Три сотни миллионов забрали, а используется 15%», - сказал он. «Либо все-таки работать на развитие должным образом, либо столько денег не нужно, и тогда на другие цели их направить; есть куда эти деньги направить, социальные», - добавил глава государства.

В свою очередь руководитель администрации президента Антон Вайно заявил, что для фонда «Талант и успех», в рамках которого работает образовательный центр «Сириус» в Сочи, создается эндаумент, который позволит к 2019 г. выйти на полное финансирование фонда без госучастия.

Как пишет РБК, фонд «Талант и успех», председателем правления и учредителем которого является виолончелист Сергей Ролдугин, в 2017–2019 гг. получит более 1 млрд руб. бюджетных средств. Такие данные содержатся в заключении комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи на проект закона о бюджете на 2017–2019 гг. (РБК ознакомился с копией документа). В 2017 г. фонду выделят 576 млн руб., в 2018 г. — 284 млн руб., в 2019 г. — 205,5 млн руб., отмечается в нем.