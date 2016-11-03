WikiLeaks: Пинчук добивался от Клинтона встречи в знак поддержки Украины

Украинский сталелитейный магнат Виктор Пинчук несколько раз настаивал на встрече с экс-президентом США Биллом Клинтоном, следует из переписки Джона Подесты, главы избирательного штаба кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, опубликованной сайтом WikiLeaks. По данным New York Times, Пинчук является самым крупным украинским вкладчиком в семейный фонд Клинтонов - Clinton Foundation. Его пожертвования с 2006 г. оцениваются в $13 млн.

Переписка происходила в марте 2015 г., в разгар украинского кризиса. Пинчук добивался организации встречи западных лидеров во главе с Клинтоном для выражения поддержки Украины в ее борьбе с Россией. «Виктор Пинчук беспрестанно добивается (в том числе сегодня утром) встречи с WJC (Биллом Клинтоном) в Лондоне или где-нибудь еще в Европе», - говорится в письме. «В идеале он хочет собрать вместе несколько западных лидеров, чтобы те продемонстрировали поддержку Украине, а WJC стал бы самым значимым участником среди них», - указывает Подеста.

Из переписки следует, что аппарат Клинтон не поддерживал эту идею. «Я продолжаю утверждать, будто у нас нет планов посетить Европу, хотя мы собираемся посетить Лондон в июле», - говорится в письме. В то же время Подеста беспокоится, что Пинчук решит, будто экс-президент США «не принимает достаточно мер для того, чтобы продемонстрировать это (поддержку), особенно в столь переломный для страны момент».

Подеста подчеркивает важность вопроса, поскольку стремящийся выстроить отношения с Западом Пинчук «находится под пятой (президента России Владимира) Путина».