Бывший генсек НАТО призвал Америку навести порядок в мире

Сейчас мир в огне, и одна причина этого в том, что президент США Барак Обама неохотно задействовал военную силу для предотвращения вооруженных конфликтов в мире. Это Sky News заявил бывший генсек НАТО и экс-премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен. Он считает, что следующему американскому лидеру нужно укрепить мировое лидерство Америки. «Нам нужно, чтобы Америка стала мировым жандармом», – сказал он. Не важно, кто победит на выборах, у него не будет выбора, кроме как усилить политическую линию на вмешательство в дела других государств.

«Сверхдержавам не приходится уходить на пенсию. Посмотрите вокруг, весь мир полыхает. Сирию раздирает война и внутренний конфликт. Ирак на грани крушения. Ливия стала failed state в Северной Африке. Россия нападает на Украину и дестабилизирует обстановку в Восточной Европе. Китай поигрывает мускулами, а страна-изгой КНДР угрожает ядерными атаками, – сказал Расмуссен. – В этой ситуации для наведения порядка нужен мировой полицейский».

Бывший генсек НАТО также выразил озабоченность в связи с тем, что президентские выборы в США может выиграть Дональд Трамп. По его словам, пока неизвестно, какую политику будет проводить администрация Трампа, но, если воспринимать его нынешние заявления всерьез, он может быть очень опасен для мира.

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