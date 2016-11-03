Профильный комитет Госдумы занялся концепцией закона о российской нации

Комитет Госдумы по делам национальностей приступил к разработке концепции законопроекта о российской нации, заявил его председатель Ильдар Гильмутдинов.

«Президент перед нами поставил серьезную задачу по формированию закона о российской нации. Пока говорить о каком-то содержании закона, наверное, нет необходимости. Мы сейчас как раз на стадии консультаций с экспертными группами, с коллегами, которые в этой теме, чтобы понять, сделать некое техзадание, которое бы определило, что мы хотим, что это будет», – сказал он в четверг, 3 ноября.

По словам депутата, предстоит определить, будет ли это рамочный закон или это будет «серьезный, содержательный закон, который говорит, что мы разные, у нас разные культуры, разные традиции, но мы едины, мы в одной стране, мы единая политическая российская нация».

Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу подготовить закон о российской нации. Основой для такого закона, по мнению президента, может стать стратегия по развитию национальных отношений. Кроме того, он поддержал предложение провести год единства российской нации.