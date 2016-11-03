Профильный комитет Госдумы занялся концепцией закона о российской нации

Комитет Госдумы по делам национальностей приступил к разработке концепции законопроекта о российской нации, заявил его председатель Ильдар Гильмутдинов.

«Президент перед нами поставил серьезную задачу по формированию закона о российской нации. Пока говорить о каком-то содержании закона, наверное, нет необходимости. Мы сейчас как раз на стадии консультаций с экспертными группами, с коллегами, которые в этой теме, чтобы понять, сделать некое техзадание, которое бы определило, что мы хотим, что это будет», – сказал он в четверг, 3 ноября.

По словам депутата, предстоит определить, будет ли это рамочный закон или это будет «серьезный, содержательный закон, который говорит, что мы разные, у нас разные культуры, разные традиции, но мы едины, мы в одной стране, мы единая политическая российская нация».

Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу подготовить закон о российской нации. Основой для такого закона, по мнению президента, может стать стратегия по развитию национальных отношений. Кроме того, он поддержал предложение провести год единства российской нации.

Путин одобрил идею принятия отдельного закона о российской нации
Воображаемая российская нация
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