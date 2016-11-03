Женщина бросилась под поезд на станции метро «Павелецкая»

Женщина попыталась совершить самоубийство в московском метро в четверг утром. Об этом рассказал «Интерфаксу» руководитель пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев.

Инцидент произошел в 8.50 на станции метро «Павелецкая» Кольцевой линии метро. 46-летняя москвичка спрыгнула с платформы на жесткий путь перед прибывающим поездом с целью самоубийства.

По словам Мышляева, машинист поезда заметил женщину и применил экстренное торможение. Женщину, которая находилась в желобе на пути, накрыло составом.

Подача тока на жесткий путь была прекращена в 8.52. Сотрудник полиции, спрыгнув с платформы, помог женщине выбраться из-под поезда. Пострадавшую подняли на платформу и сопроводили в комнату полиции, где она была осмотрена прибывшими медиками, констатировавшими у нее ушибы и растяжения.

Движение поездов на Кольцевой линии метро от станции «Парк культуры» до «Курской» было остановлено из-за инцидента. В 9.20 подача тока на жесткий путь была восстановлена, добавил собеседник агентства.