Госдума приняла законопроект об уголовной ответственности за применение допинга

Госдума в четверг, 3 ноября, приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон, вводящий уголовное наказание за применение допинга в спорте.

В ходе работы к проекту закона, внесенному депутатами Ильдаром Гильмутдиновым, Дмитрием Свищевым и Маратом Бариевым, поступили правительственные поправки, смягчающие наказание.

В соответствии с ними склонение спортсмена к допингу тренером или специалистом наказывается штрафом в размере до 300 000 руб. и запретом на профессиональную деятельность на срок до трех лет либо ограничением свободы на срок до одного года.

Для врачей, которые используют допинг, вне зависимости от того, давал ли спортсмен свое согласие на это, также предусмотрено наказание. Это может быть штраф до 1 млн руб. или год тюрьмы, а также запрет на профессиональную деятельность сроком до четырех лет.

В случаях если применение допинга повлекло по неосторожности смерть или другие тяжкие последствия, срок лишения свободы составит до трех лет, виновных также могут исключить из профессии на пять лет.