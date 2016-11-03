Стивен Сигал стал российским гражданином

Президент России Владимир Путин своим указом предоставил гражданство Российской Федерации американскому актеру Стивену Сигалу.

«Принять в гражданство Российской Федерации Сигала Стивена Фредерика, родившегося 10 апреля 1952 г. в США», – отмечается в указе, опубликованном на сайте Кремля в четверг, 3 ноября.

В сентябре во время посещения Сахалина звезда американских боевиков признался, что хотел бы получить гражданство. Он объяснил свое желание тем, что хотел бы «несколько месяцев в году проводить со своими друзьями в России, с людьми, которые меня здесь любят и ждут» (цитата по «Интерфаксу»).

В России ему нравится богатая культура, добавлял голливудский киноактер. На Сахалине он увидел хороший потенциал для ведения бизнеса и как положительный фактор отметил близость к Японии.

В начале этого года Сигал уже получил гражданство Сербии, где сообщил о планах открыть школу боевых искусств в Белграде.

Гражданство России за последние годы также получили французский актер Жерар Депардье и американский боксер Рой Джонс-младший.

Кроме того, российский паспорт был бы не против получить и американский актер Роберт Де Ниро. Об этом обладатель нескольких «Оскаров» заявил во время посещения Москвы в 2015 г. В российской столице Де Ниро, являющийся совладельцем японской сети Nobu, открывал ее новый ресторан. Первый ресторан Nobu он открыл на Большой Дмитровке в 2009 г.