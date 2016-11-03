СКР не нашел доказательства пыток оппозиционера Дадина

Заявление осужденного Ильдара Дадина о применении к нему насилия пока не нашло подтверждения. Об этом сообщило в четверг, 3 ноября, следственное управление СКР по Карелии.

«К настоящему времени от осужденного получены объяснения, к материалам проверки приобщены медицинские документы, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, опрошен медицинский работник и сотрудники исправительной колонии, лица из числа осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения учреждения, которые изучаются следователями», - говорится в сообщении на сайте управления.

Ранее независимая комиссия врачей заявила, что не нашла у Дадина следов пыток.

Гражданский активист Ильдар Дадин стал первым и пока единственным осужденным по ст. 212.1 УК России (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) после ее появления в новой редакции УК летом 2014 г.

Басманный суд Москвы 7 декабря 2015 г. признал его виновным в неоднократном нарушении закона о митингах и назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима. Мосгорсуд позднее снизил наказание на полгода - до двух с половиной лет.