Кириенко: омбудсмен Москалькова разберется с делом Дадина на месте

Уполномоченный по правам человека прояснит вопрос о возможных пытках осужденного оппозиционера Ильдара Дадина на месте, заявил сегодня первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Туда (в колонию, где содержится Дадин) поехала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Как раз сейчас она находится в этом учреждении. Она на месте разберется и примет все необходимые решения. Я думаю, что все прислушаются к рекомендации уполномоченного по правам человека», - сказал Кириенко журналистам на полях форума «Сообщество», проходящего в московском Экспоцентре.

Сегодня СУ СКР по Карелии сообщило, что заявление осужденного Ильдара Дадина о применении к нему насилия не нашло подтверждения. «От осужденного получены объяснения, к материалам проверки приобщены медицинские документы, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, опрошен медицинский работник и сотрудники исправительной колонии, лица из числа осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения учреждения, которые изучаются следователями», - говорится в сообщении на сайте управления.

Ранее независимая комиссия врачей заявила, что не нашла у Дадина следов пыток.

Гражданский активист Ильдар Дадин стал первым и пока единственным осужденным по ст. 212.1 УК России (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) после ее появления в новой редакции УК летом 2014 г. Басманный суд Москвы 7 декабря 2015 г. признал его виновным в неоднократном нарушении закона о митингах и назначил наказание в виде трех лет колонии общего режима. Мосгорсуд позднее снизил наказаниепо делу Дадина на полгода - до двух с половиной лет.