ЕСПЧ присвоил приоритетный статус жалобе оппозиционера Дадина на пытки

Европейский суд по правам человека присвоил приоритетный статус жалобе Ильдара Дадина и затребовал у России его медицинские документы, сообщает в четверг, 3 ноября, пресс-служба фонда «Общественный вердикт».

«Получен ответ из ЕСПЧ на запрос о срочных мерах для Ильдара Дадина. ЕСПЧ принял срочные меры и, кроме того, по собственной инициативе присвоил приоритет жалобе Ильдаре Дадина», - сказали там.

Суд требует, чтобы Россия до 18 ноября предоставила ему медицинские документы, а также провела обследование Дадина, причем сделать это должны независимые от ФСИН врачи. Также доступ к активисту в колонии должны предоставить юристу «Общественного вердикта» Николаю Зборошенко.

Ранее в четверг уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова приехала в колонию, где содержится Дадин. Об этом сообщил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

«Туда поехала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Как раз вот сейчас она находится в этом учреждении, и она на месте разберется и примет необходимые решения. Я думаю, что все прислушаются к рекомендациям уполномоченного по правам человека», - отметил он.