Турция снова пригрозила ЕС расторгнуть соглашение по беженцам

Турция до конца 2016 г. расторгнет соглашение с Евросоюзом по беженцам, если ЕС в ближайшие дни не отменит визовый режим для граждан Турции. Как сообщает Deutsche Welle, об этом швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, терпение Анкары подходит к концу и там ждут ответа в ближайшие дни.

Ранее Анкара соглашалась оставить у себя нелегальных сирийских беженцев взамен на финансовую помощь в этом вопросе от Европы и на отмену виз ЕС для турецких граждан до конца 2016 г. К началу лета оказалось, что Брюссель не готов отменять визы, пока Турция не изменит свое антитеррористическое законодательство, которое делает возможным нарушения прав человека властями, Анкара же категорически отказывается эти законы менять. В мае Европарламент отказался от консультаций по отмене визового режима для Турции из-за невыполнения Анкарой всех условий. С тех пор Турция неоднократно грозила разорвать в ответ соглашение по беженцам.

После неудачной попытки военного переворота правительство Турции начало и до сих пор проводит массовые чистки, обвиняя в организации мятежа сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена. Потенциальных противников режима проверяют, увольняют или задерживают. 2 ноября канцлер ФРГ Ангела Меркель жестко заявила, что в Турции ограничивается свобода прессы и слова. Так она отреагировала на аресты журналистов и главного редактора газеты Cumhuriyet. Как напоминает DW, она также усомнилась, что действия турецких властей соответствуют «принципам верховенства закона». Берлин намерен следить за ходом расследования, добавила канцлер. Также она предупредила, что массовые задержания в Турции могут негативно отразиться на переговорах о вступлении Анкары в ЕС.

3 ноября президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что руководство Германии дает властям Турции советы, тогда как Турция борется с терроризмом, оберегая в том числе Европу, а Германия дает террористам убежище, в том числе курдским, и помогает им, что неприемлемо. Его цитирует Hurriyet. Он сравнил террор со скорпионом, который в результате непременно кусает того, кто его пытается держать, и добавил, что не верит в светлое будущее Германии, где укрываются террористы, а на выходцев из Турции нападают расисты.