Путин ввел в состав российско-украинской межгосударственной комиссии министра Васильеву

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в состав российской части российско-украинской межгосударственной комиссии войдут руководитель администрации Кремля Антон Вайно и руководитель Минобрнауки Ольга Васильева.

Этим же указом из состава комиссии выведены экс-руководитель администрации президента Сергей Иванов и замминистра иностранных дел России Григорий Карасин. Бывший министр образования и науки Дмитрий Ливанов включен в состав комиссии в качестве спецпредставителя президента России по развитию торгово-экономических отношений с Украиной.

Указ вступил в силу 3 ноября - в день подписания.