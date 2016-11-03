Путин присудил первую премию за укрепление единства российской нации главе госсовета Дагестана

Президент России Владимир Путин присудил премию за вклад в укрепление единства российской нации 2016 г. председателю госсовета Дагестана Магомедали Магомедову. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Премия за вклад в укрепление единства российской нации была учреждена президентом в апреле этого года. Начиная с 2016 г., она будет присуждаться ежегодно «за плодотворную деятельность, направленную на упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа РФ, гармонизацию межнациональных отношений, развитие этнокультурного многообразия народов страны». Размер премии составляет 2,5 млн руб.

Ранее Путин одобрил идею создания отдельного закона о российской нации. Автором идеи является заведующий кафедрой Российской академии народного хозяйства и госслужбы Вячеслав Михайлов. Он предложил разработать закон «О российской нации и управлении межэтническими отношениями».