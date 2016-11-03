Полиция проверяет информацию об угрозах взрывов на трех вокзалах Москвы

Полиция проверяют информацию об угрозах взрывов на трех вокзалах Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На службу "02" позвонил неизвестный и измененным голосом сообщил об угрозе взрыва на ряде объектов в Москве, среди которых были три вокзала: Курский, Ярославский, Казанский», - пояснил он.

На территории Ярославского вокзала проверка уже проведена. Подозрительных вещей полицейские не обнаружили. Проверка продолжается на Курском и Казанском вокзалах.