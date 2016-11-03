Следственный комитет возобновил уголовное дело в отношении депутата Шайхутдинова

Следственный комитет России (СК) возобновил уголовное дело в отношении депутата Госдумы от партии «Гражданская платформа» Рифата Шайхутдинова, одного из двух депутатов-одномандатников, представляющих малые партии. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на ответ прокураторы Москвы на обращение бывшего префекта Северного округа Олега Митволя. Господин Митволь участвовал в выборах Госдумы в этом году и во время теледебатов с господином Шайхутдиновым обещал его засудить.

Уголовное дело против Шайхутдинова было возбуждено в 2004 г. в связи с подозрениями в преднамеренном банкротстве Главного агентства воздушных сообщений гражданской авиации (ГАВС) и присваивании государственного имущества в особо крупных размерах.

К моменту возбуждения уголовного дела Шайхутдинов избрался в Госдуму от ЛДПР и получил депутатскую неприкосновенность (для ее снятия требуется решение Госдумы). В 2011 г. главное управление СК прекратило уголовное дело о банкротстве ГАВС в связи с истечением сроков давности. Теперь «указанное решение руководителем следственного органа в порядке ст. 39 УПК РФ отменено», — говорится в ответе Митволю, которое подписала начальник отдела управления по надзору за процессуальной деятельностью органов Следственного комитета столичной прокуратуры Татьяна Богданова.