Полиция усиливает меры безопасности в Люблине в связи с шествием националистов

В Люблине полиция усиливает меры безопасности в районе проведения шествия националистов, сообщает «Интерфакс». Участники марша пропускались к началу маршрута через магнитные рамки на улице Перерва. Движение транспорта по этой улице Перерва и пересекающимся с нею перекрыто городской техникой, тротуар с обеих сторон дороги отделен ограждениями. В районе сбора участников находятся сотрудники полиции.

В заявке на проведение акции было указано, что в ней могут принять участие до 10 000 человек. По окончании шествия запланирован митинг у памятника Солдату Отечества.

4 ноября власти Москвы согласовали несколько шествий националистов. Один из организаторов шествия по Перерве Юрий Горский говорил, что чиновники запретили называть акцию «русским маршем». Партия «Великая Россия» проведет свое шествие от ст. м. «Октябрьское поле» до «Щукинской», еще одна акция пройдет у ст. м. «Улица 1905 года».

В департаменте региональной безопасности заявили, что не было ни одной заявки на проведение «русского марша».