У Кремля Путин, Медведев и патриарх Кирилл открыли памятник князю Владимиру

На Боровицкой площади в Москве состоялось торжественное открытие памятника князю Владимиру. Как сообщает агентство «Москва», в церемонии приняли участие президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, чиновники столичной мэрии, мэр Сергей Собянин и министр культуры Владимир Мединский.

Путин назвал установку памятника значимым событием «и для Москвы, и для всей нашей страны и для всех наших соотечественников». «Новый памятник - дань уважения нашему выдающемуся предку. Особо почитаемому святому, государственному деятелю и воину, духовному основателю государства Российского», - заявил президент. Он считает символичным, что памятник открывается в День народного единства. Сограждан он поздравил с этим праздником и пожелал успехов и благополучия. Как передает «Интерфакс», президент также заявил, что российское общество должно противостоять современным вызовам и угрозам, следуя духовным заветам князя. Владимира он назвал собирателем и защитником русских земель, дальновидным политиком, заложившим основы сильного, единого, централизованного государства.

Памятник освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Памятник князю Владимиру - это символ единства всех народов, отцом которых он является. А это народы исторической Руси, ныне проживающие в границах многих государств. Памятник отцу может быть везде, где живут его дети, в этом нет никакого противоречия, но плохо, если дети забывают, что у них один отец», - цитирует предстоятеля РПЦ Москва. Он напомнил, что князь Владимир подошел к вопросу выбора веры очень прагматически, он отправил своих послов, чтобы понять, где и как служат Богу. «Это свидетельство глубинной нелживости князя, его стремление предельно честно и объективно подойти к самому важному вопросу - выбора веры. Сегодня мы живем в мире, где размываются истины», - добавил патриарх.

Утром 4 ноября министр образования Ольга Васильева назвала символичным открытие этого памятника в День народного единства и выразила надежду, что монумент со временем может стать визитной карточкой Москвы.

«Историческая параллель очевидна, - цитирует ее "Интерфакс". - Владимир не только креститель Руси, он еще и человек, который принимал важные политические решения, в том числе в области государственного строительства. Эпоха князя Владимира и та эпоха, которая вошла в историю как окончание Смутного времени, - созвучны. Место для памятника выбрано правильно». По ее мнению, «монументальный и величественный памятник» связывает эпоху Крещения Руси со временем Второго народного ополчения, которому под предводительством князя Дмитрия Михайловича Пожарского и Кузьмы Минина удалось освободить Москву от польских интервентов и сохранить свободу и независимость государства.

Памятник князю Владимиру создан скульптором Салаватом Щербаковым по инициативе Российского военно-исторического общества (РВИО) на народные пожертвования. Высота монумента составляет 17,5 м. Раньше предполагалось, что памятник будет намного выше, встанет на Воробьевых горах и будет открыт 4 ноября 2015 г., однако его установку пришлось отложить из-за протестов общественности и экологов, которые опасались, что тяжелый монумент вызовет обрушения. После этого РВИО и власти стали искать для памятника новую площадку и остановили свой выбор на Боровицкой площади. Установка памятника началась в ночь на 16 октября.