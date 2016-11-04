Президент Болгарии назвал средства, с помощью которых Москва пытается расколоть Европу

Россия пытается с помощью кибератак расколоть и дестабилизировать Европу, заявил ВВС президент Болгарии Росен Асенов Плевнелиев. Также, по его мнению, Кремль пытается повлиять на политику Болгарии и других стран Европы, финансируя политические партии и распространяя пропаганду.

В прошлом году сайты Центральной избирательной комиссии Болгарии и ряда правительственных структур подверглись хакерской атаке. По словам Плевнелиева, это нападение могли совершить участники группировки, которая организовала атаки на серверы Демократической партии США во время президентской избирательной кампании. Москва такие обвинения отвергает.

Президентский срок Плевнелиева истекает в декабре. В выборах 6 ноября он не участвует, напоминает Русская служба ВВС. Последние опросы показывают, что 26,3% избирателей готовы голосовать за кандидата от доминирующей в правящей коалиции партии ГЕРБ Цецку Цачеву, 22,5% - за социалиста Румена Радева.