У Путина есть надежда на полноформатное восстановление отношений России и США

Президент Владимир Путин провел в Кремле церемонию вручения госнаград по случаю Дня народного единства. В этот день он впервые вручил учрежденную в 2016 г. премию президента за вклад в укрепление единства российской нации - почетному председателю госсовета Дагестана Магомедали Магомедову. Также Путин вручил ордена Дружбы и медали Пушкина иностранцам за особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами. Церемония состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Магомедова Путин поблагодарил за высокий пример верности Отечеству. Как передает пресс-служба Кремля, он напомнил, что заслуги этого политического деятеля - в упрочении российской государственности, в утверждении мира и согласия на дагестанской земле. «Мы хорошо помним события 1999 г., когда жители Дагестана оказали мужественное сопротивление агрессии международного терроризма», - добавил президент.

Вручая ордена Дружбы, Путин отметил, что в России и Соединенных Штатах «есть люди, которые дорожат отношениями друг с другом, уважают и любят культуру и Соединенных Штатов, и российскую культуру», наличие таких людей сближает и дает надежду «на полноформатное восстановление наших отношений во имя интересов наших народов». Ордена получили Сьюзан Лерман за образовательные и просветительские программы в США, кинорежиссер Эмир Кустурица, директор Китайского государственного Большого театра Пин Чэнь.

Медали Пушкина вручены председателю киргизского общественного фонда «Центр поддержки русского языка и культурного наследия «Русское достояние» (Киргизия) Сергею Перемышлину, экс-министру культуры Армении Асмику Погосяну, генсеку Австрийской ассоциации преподавателей русского языка и литературы Эриху Пойнтнеру, директору молдавского Государственного русского драматического театра им. А. П. Чехова Константину Харету.

Кустурица сказал журналистам, что орден Дружбы для него большая награда. Он добавил, что верит, что президент Владимир Путин - «человек, который внес равновесие в мировую политику». Как передает ТАСС, режиссер также сказал, что хотел бы чаще бывать в России и намерен снять здесь кино, но не знает пока, какую идею выбрать.

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