Двое российских военных ранены при обстреле гуманитарного коридора под Алеппо

Двое российских военнослужащих легко ранены под Алеппо. Как сообщили «Интерфаксу» в Минобороны России, это сотрудники Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, они получили ранения, когда боевики обстреливали гуманитарный коридор на западном участке дороги Кастелло. Этот коридор был открыт для выхода боевиков с оружием из окружения. С 9 утра в пятницу в Алеппо объявлена гуманитарная пауза, должны действовать шесть гуманитарных коридоров.

Раненых быстро перевезли в безопасный район города, им оказали медицинскую помощь. Угрозы их жизни нет, сказали в Минобороны.

«От гуманитарного коридора в районе дороги Кастелло эвакуированы около 50 представителей российских, западных и арабских СМИ», - добавил собеседник агентства. По его данным, обстрел велся из кустарных реактивных установок «Адский огонь» и минометов.

Трансляцию с камер вокруг Алеппо Минобороны России вело на своем сайте, но она была прекращена из-за обстрелов.