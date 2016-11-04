Председатель СПЧ про выселение Amnesty International: Формально департамент абсолютно прав

Конфликт вокруг выселения правозащитников Amnesty International из офиса в Москве будет скоро улажен, уверен председатель Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов. Как передает «Интерфакс», он сказал это «России 24». «По сути дела, это техническая несогласованность, и не нужно за этим видеть какую-то политическую проблему», - объяснил он.

«Формально, конечно, департамент городского имущества абсолютно прав. По их данным, Amnesty International не вносила арендную плату. А по данным организации, они все своевременно вносили. Значит, нужно было сделать простую вещь - сверить все документы», - сказал Федотов.

2 ноября утром сотрудники российского представительства Amnesty International обнаружили, что их офис опечатан и обесточен. Департамент объяснил, что недобросовестный арендатор существенно нарушал условия по плате за аренду, проигнорировал требование погасить задолженность в течение месяца, поэтому договор с организацией прекращен. В организации говорят, что все счета за аренду, включая октябрьский, оплачены. По словам директора представительства Сергея Никитина, бухгалтер организации поехала в департамент на сверку счетов и там ей подтвердили, что все оплачено, осталось только получить соответствующую справку. В департаменте это заявление опровергли: договор аренды был расторгнут еще в 2015 г., и на тот момент организация задолжала городу более 460 000 руб.

Вечером 3 ноября Федотов заявил Reuters, что обсудил ситуацию с президентом Владимиром Путиным и теперь может обещать, что офис Amnesty International скоро возобновит работу по прежнему адресу.

Директор международных европейских программ Amnesty International Джон Дальхойзен заявил затем Reuters, что c организацией связался руководитель департамента имущества Москвы Владимир Ефимов. Чиновник сказал, что с документами возникла путаница, и предложил все обсудить в ближайший понедельник.