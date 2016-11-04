Захваченный террористами год назад парижский зал «Батаклан» откроет Стинг

Пострадавший в терактах 13 ноября 2015 г. концертный зал «Батаклан» в Париже откроется 12 ноября концертом Стинга. Он объявил это в Twitter. Сам музыкант уже сказал, что хочет почтить память тех, кто погиб в этом зале год назад, и воспеть жизнь и музыку. Все сборы он обещает передать благотворительным фондам Life For Paris и 13 Novembre: Fraternite Verite. Билеты будут продаваться с 10 утра 8 ноября на сайте зала.

Террористы захватили заложников в «Батаклане» вечером 13 ноября, когда там выступала американская группа Eagles of Death Metal. Были убиты 90 человек. Зал с тех пор был закрыт. Eagles of Death Metal также выражали готовность выступить снова в этом зале, когда он откроется.

Le Figaro напоминает, что раньше предполагалось, что «Батаклан» откроется только 16 ноября концертом Пита Доэрти.