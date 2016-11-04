«Кавказский узел» сообщил о принуждении жителей Чечни к участию в митинге в Грозном

В Грозном в митинге «Мы едины», приуроченной ко Дню народного единства, приняли участие 18 000 человек. Об этом сообщает сайт правительства и главы республики со ссылкой на данные МВД. Митингующие держали лозунги «Все за Россию - Россия за всех!», «В единстве наша сила», а также портреты президента России Владимира Путина, первого президента Чечни Ахмата Кадырова и главы республики Рамзана Кадырова.

Некоторые участники митинга заявили «Кавказскому узлу», что участвовали в акции по принуждению.

«Нас предупредили, что 4 ноября будет нерабочий день, но к 10 утра надо быть в центре, чтобы принять участие в митинге. Пришлось явиться на площади перед мэрией и мечетью, поскольку за неявку на мероприятие начальство пригрозило проблемами. После выступления министра печати Джамбулата Умарова мы оттуда ушли», - заявила сотрудница одного из региональных ведомств.

«Все было, как обычно. Нас автобусом повезли в центр, где прошел митинг по случаю праздника Дня единства. Там же раздали флаги и транспаранты, портреты Путина, Кадыровых и тому подобное, и мы активно изображали массовку. Хорошо хоть, погода сегодня солнечная и на улице относительно тепло», - рассказал студент одного из вузов Грозного.

«Мы чуть ли не каждый месяц участвуем в каких-то непонятных мероприятиях. Сегодня вот были на митинге. Людей было много, выступил министр печати, ничего особенного не было. Все практически однообразно и однотипно. Флаги России, Чечни и «Единой России», портреты Путина, Ахмата и Рамзана Кадырова, всякие транспаранты и баннеры, которые раздали перед митингом. Молодежи, может, и интересно в выходной день собраться в центре, пообщаться, послушать певцов и посидеть в кафе. У меня, если честно, никакой тяги к таким мероприятиям давно нет. Но не быть нельзя, начальство грозит увольнениями», - сказал работник одного из местных предприятий.

День народного единства в Грозном. Фотогалерея

День народного единства в Москве. Фотогалерея