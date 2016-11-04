Медведев признался, что перечитывает трактат Лао-Цзы об основах даосизма

Премьер-министр Дмитрий Медведев периодически перечитывает труд Лао-Цзы «Дао дэ цзин» и считает, что со времен, когда это произведение было написано, проблемы, стоящие перед человечеством, мало изменились. Как передает «Интерфакс», он сказал это в интервью Центральному телевидению Китая. «Я действительно с интересом всегда читаю это произведение, тем более что существует с десяток переводов на русский язык, как и на другие языки, и каждый перевод отличен от другого», - отметил премьер.

Легендарный древнекитайский философ Лао-Цзы, которому приписывается авторство классического даосского философского трактата «Дао Дэ Цзин», жил в VI-V веках до н. э. и, возможно, был современником Конфуция. В рамках современной исторической науки историчность Лао-цзы подвергается сомнению, тем не менее, в научной литературе он часто все равно определяется как основоположник даосизма, напоминает «Интерфакс». В трактате «Дао дэ цзин» излагаются основы даосизма - китайского традиционного учения, включающего элементы религии и философии.

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