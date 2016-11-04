МВД: День народного единства в России отпраздновали без серьезных нарушений

Существенных нарушений общественного порядка во время празднования Дня народного единства в России не допущено, заявила ТАСС представитель МВД России Ирина Волк. Безопасность полиция обеспечила «в полном объеме».

По всей стране прошло более 1000 праздничных мероприятий - митингов, шествий, фестивалей и концертов. В них приняли участие около 650 000 человек. Только в шествии «Мы едины!» в Москве поучаствовали около 80 000.

Гуляния продолжаются, добавила Волк.

«Общественный порядок обеспечивают сотрудники органов внутренних дел МВД России и войск национальной гвардии, а также работники частных охранных организаций, члены добровольных народных дружин и представители казачества», цитирует ее «Интерфакс».

День народного единства в Москве. Фотогалерея

День народного единства в Грозном. Фотогалерея

Шествие националистов в День народного единства. Фотогалерея