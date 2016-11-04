Мария Захарова отмежевалась от акций у британских дипмиссий в Москве

МИД России не имеет никакого отношения к сегодняшним акциям протеста у британских дипмиссий в Москве. Это радио «Говорит Москва» заявила представитель ведомства Мария Захарова. Она напомнила, что Россия «свято идет в русле соблюдения наших международно-правовых обязательств». 3 ноября протестующие против действий России в Алеппо активисты завалили вход в консульский отдел посольства в Лондоне оторванными руками от манекенов, приковали себя наручниками к воротам. Посольство также заявило, что его телефоны были блокированы шквалом пустых звонков. 4 ноября неизвестные привезли на «Газели» манекены, залитые красной краской, и бросили во двор резиденции британского посла на Софийской набережной в Москве. Позднее в тот же день к посольству Великобритании пришли около 500 человек с плакатами и лозунгами против двойных стандартов, в защиту дипломатов и напоминаниями, в скольких военных операциях участвует британская армия.

«МИД никогда не призывал ни активистов, ни представителей гражданского общества проводить какие-либо манифестации напротив посольств зарубежных стран по одной простой причине: Российская Федерация выполняет обязательства, в том числе по Венской конвенции, по которой мы обязаны предоставлять охрану и гарантировать определенный уровень безопасности для загранучреждений», - прокомментировала московские акции Захарова.

Ранее она же выразила уверенность, что, судя по организованности и дороговизне, акция в Лондоне контролировалась британскими официальными лицами и правительством. «Мы видели униформу, экипировку - это все стоит денег. Мы прекрасно понимаем, и это уже видят все, что вся эта активность гражданского общества и общественных организаций контролируется напрямую официальными лицами и правительством», - цитировал ее ТАСС. По словам Захаровой, протестующие придерживались схемы, которую разработали в британском МИДе после прихода нового министра Бориса Джонсона. Ранее он призвал всех, кто не одобряет действия России в Сирии, пикетировать российские дипмиссии. «Раньше такого не было. Сегодня мы видим, как готовятся эти акции. Сначала сигнал из Форин-офиса и, наверное, других структур, затем - неделя-две на подготовку (видимо, отправку средств. - Прим. Захаровой), и дальше акция людей, которые понятия не имеют, чьи интересы они отстаивают и с какими лозунгами выходят», - сказала представитель МИДа.

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