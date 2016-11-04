В мюнхенский суд поданы иски на Цукерберга и других топ-менеджеров Facebook

Основателю Facebook Марку Цукербергу и некоторым другим топ-менеджерам компании в Германии грозит суд по обвинению в пособничестве в разжигании расизма и межнациональной розни. Как сообщает Deutsche Welle, об этом написал Spiegel. Администрацию соцсети обвиняют в недостаточных усилиях по отслеживанию и борьбе с оскорбительными сообщениями. Подробнее об иске издание обещало написать в субботу.

В документах, направленных в суд, кроме Цукерберга упоминаются гендиректор Facebook Шерил Сэндберг, главный лоббист интересов компании в Европе Ричард Аллан и его коллега в Берлине Ева-Мария Киршзипер. Истец - работающий в Германии адвокат Чань-жо Жунь. В иске он обвиняет администрацию соцсети в толерантном отношении к призывам к убийству, угрозам насилием и отрицанию Холокоста.

Deutsche Welle напоминает, что в Германии разжигание ненависти очень жестко регулируется законом, пропаганда расизма и нацистская символика запрещены. Также она напоминает, что Facebook обязан удалять незаконный контент, но соцсеть часто критиковали за неспешность, с которой это делается. Сама компания не раз заявляла, что выступает категорически против разжигания ненависти, и обещала ускорить реагирование на жалобы на подобные посты.