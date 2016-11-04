В Германии МВД хочет лишать гражданства джихадистов

В Германии министр внутренних дел Томас де Мезьер разрабатывает законопроект о лишении гражданства ФРГ тех, кто за границей участвует в боевых действиях на стороне террористических групп. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на медиагруппу Funke. Применяться эта мера будет только к джихадистам, у которых есть и другое гражданство. Пока власти Германии имеют право лишать предполагаемых экстремистов заграничных паспортов или удостоверений личности, чтобы помешать их выезду за границу для участия в боевых действиях.

DW объясняет, что новые поправки будут основываться на статье закона о гражданстве в отношении солдат, которые без согласия бундесвера вступают в ряды вооруженных сил другого государства. Эти же правила министр планирует распространить на боевиков. По данным Федерального ведомства по уголовным делам, из Германии для участия в джихаде в Сирии или Ираке выехали 870 экстремистов, из которых лишь «незначительное трехзначное число» имеет двойное гражданство.