Кадыров просит власти Турции экстрадировать в Россию троих боевиков из Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой экстрадировать в Россию арестованных на турецкой территории троих террористов, действовавших в Чеченской республике, передает «Интерфакс».

Речь идет о трех главарях боевиков. Их имена - Махран Саидов, Асланбек Вадалов и Тархан Газиев.

«Генеральная прокуратура России направит необходимые документы для выдачи террористов», - говорится в обращении Кадырова. «Обращаюсь к Вам с убедительной просьбой положительно решить вопрос экстрадиции бандитов», - уточняется в документе.

Кадыров также отметил, что каждый из арестованных в Турции организовал теракты, убивал военных, сотрудников полиции и гражданских лиц. «Вадалов убил десять сотрудников полиции в Ишхой-Юрте, в селе Беной-Ведено убил троих жителей, совершил поджог домов. Газиев убил в селе Бугарой Хумида Висматова, которому исполнилось 82 года. Он вместе с Арби Бараевым похитил вице-премьера России Валентина Власова, в Гухое убил одного и ранил четверых сотрудников МВД, в составе банды в селе Алхазурово убил семь сотрудников полиции. Саидов причастен к убийству более двадцати человек и другим тяжким преступлениям», - перечисляются в обращении преступления боевиков.