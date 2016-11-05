Военные интервенции США часто приводят к еще большим проблемам – Обама

Военные интервенции США иногда негативно влияют на международные отношения. Бывают случаи, когда вмешательство Вашингтона в какой-либо конфликт приводит к неожиданным последствиям и большим проблемам. Об этом американский президент Барак Обама заявил в интервью телеканалу HBO.

«По всему миру происходят плохие события, и наш инстинкт подсказывает, что мы должны что-то делать. Это те случаи, когда интервенция имеет значение», - отметил американский лидер. Однако, по его словам, США иногда сталкиваются с непредвиденными последствиями. «Определить, чем могут обернуться те или иные действия, — одна из наиболее сложных задач, стоящих перед любым президентом», — заявил Обама.

По его словам, если возникает вопрос о защите граждан США от угрозы со стороны террористов и группировок, таких как «Исламское государство» (запрещена в России) и «Аль-Каида», военная помощь другим странам является крайне необходимой. Обама считает, что для поддержания «элементарного мирового порядка» США необходимо иметь союзников, чтобы плодотворно работать на международной арене.