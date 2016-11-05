В Госдуму на ратификацию внесено соглашение о воинских перевозках в рамках ОДКБ

Российский президент Владимир Путин внес на ратификацию в Думу законопроект о сотрудничестве государств - членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в сфере перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, а также продукции военного назначения.

В соглашении прописан порядок взаимодействия государств - членов ОДКБ «для планирования и выполнения перевозок движимого имущества при переброске воинских формирований с вооружением и военной техникой в целях пресечения угроз безопасности партнерам в зоне ответственности ОДКБ», отмечается в заключении правительства на законопроект.